Genova – Aggredita e picchiata selvaggiamente dall’ex compagno. E’ successo nel quartiere di Sampierdarena dove una donna di 35 anni si è rivolta all’ospedale Villa Scassi per farsi medicare a seguito di una violenta aggressione.

Ai medici la donna ha raccontato che un uomo con cui aveva avuto una relazione nei mesi scorsi non aveva accettato la fine del rapporto e nella giornata di oggi l’ha affrontata per poi aggredirla e picchiarla selvaggiamente.

Una volta curata per le ferite riportate, per la donna è scattato il “codice rosso” e le forze dell’ordine l’hanno ascoltata per raccogliere le informazioni necessarie ad identificare e fermare l’aggressore.

Ora sono in corso le ricerche e la persona verrà arrestata appena individuata mentre scatta una rete di protezione per la vittima dell’aggressione nel timore che l’uomo possa tornare a farsi vivo con ulteriore grave pericolo.