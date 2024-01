Genova – Ancora cinghiali a spasso per strada e questa volta in pieno centro cittadino. Due gli allarmi lanciati nella notte dalla polizia locale.

Il primo intorno alle 2,30 per la presenza di una famigliola a spasso in via XII Ottobre. la polizia locale ha avvisato automobilisti e motociclisti del pericolo ed ha inviato una pattuglia per garantire la sicurezza dei passanti.

Un’ora più tardi la famigliola è stata avvistata a passeggio in via Santi Giacomo e Filippo ed anche in questo caso sono scattate le misure di sicurezza garantite dalla polizia locale che cerca di evitare il ripetersi di gravi incidenti come quelli avvenuti in corso Gastaldi ed in corso Europa.

L’emergenza cinghiali dunque continua e, in qualche modo, riaccende la discussione sulla misteriosa morte degli animali presenti nel Bisagno, ormai decimati.

Si era infatti parlato di un’epidemia di peste suina africana per spiegare tutte le morti improvvise e per “comprovare” la faccenda si era parlato proprio della “sparizione” dei cinghiali anche dalle strade cittadine. Sparizione che i recenti allarmi non confermano.