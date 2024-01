Correnti fredde provenienti dai quadranti nord-orientali continuano a scorrere sulla Liguria per effetto di un campo di bassa pressione presente su gran parte d’Italia.

In arrivo dunque ancora nuvole e piovaschi e calo delle temperature.

Queste, nel dettaglio, le previsioni meteo di Limet Liguria per le prossime ore:

Domenica 7 Gennaio 2024

Fin dal mattino cieli molto nuvolosi o coperti sull’intero territorio regionale, deboli fenomeni interesseranno i versanti padani centro-orientali con la quota neve che si attesterà sui 700/900 metri.

Lungo la costa non si escludono deboli e temporanei piovaschi.

Nel corso del pomeriggio incremento delle precipitazioni anche sui versanti padani più occidentali e sulle Alpi Liguri, sulla fascia costiera situazione pressoché invariata con cieli grigi e qualche locale sgocciolio.

Venti moderati o forti dai quadranti settentrionali, rinforzi fino a burrasca tra Genova e Capo Mele (specie nella prima parte di giornata).

Mare stirato sotto-costa, molto mosso al largo. Localmente agitato in mattinata.

Temperature minime in lieve aumento, massime in calo.

Sulla costa temperature minime tra +6/+11°C e massime tra +12/+14°C

Nell’interno temperature minime tra -2/+4°C e massime tra +5/+10°C