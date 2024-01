Santo Stefano d’Aveto (Genova) – Al Prato della Cipolla cade la prima neve del 2024 e tornano in azione gli “artisti del Belino”, i goliardici costruttori di statue falliche in neve.

Giusto il tempo di attecchire i primi fiocchi bianchi e davanti alla webcam in collegamento mondovisione è apparsa l’ormai consueta statua dalle forme falliche.

Gli artisti burloni la realizzano ad ogni nevicata e c’è ormai chi si collega alla webcam del circuito Limet solo per assicurarsi che la tradizione venga rispettata.

Da un pò di tempo a questa parte, però, la particolare forma d’arte è un pò meno tollerata ed ormai le statue durano davvero pochi minuti prima di essere distrutte.

Anche in questo caso, infatti, la scultura è durata poche decine di minuti e l’immagine che pubblichiamo è di Archivio.