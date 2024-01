Genova – “Dall’incontro di oggi tra il Governo e Mittal, l’attuale azionista di maggioranza dell’ex Ilva, ci aspettiamo venga definito un percorso che dia prospettiva a un’azienda strategica del nostro Paese e fondamentale per l’economia di Genova e della Liguria. Ci auguriamo che emerga l’impegno dell’esecutivo, tramite Invitalia, di mettere in sicurezza la situazione nell’immediato per poi, eventualmente, trovare ulteriori azionisti privati che possano dare sviluppo a una produzione, come quella dell’acciaio, ad altissima richiesta ma al momento sotto utilizzata”. È il commento dell’assessore regionale allo Sviluppo economico e all’Industria di Regione Liguria Alessio Piana.