Genova – Incidente mortale, poco dopo le 14, sull’autostrada A10 Genova – Ventimiglia tra i caselli di Genova Aeroporto e Genova Pegli in direzione ponente.

Per cause ancora da accertare un Tir ed una automobile si sono scontrati con conseguenze facilmente immaginabili.

Nell’impatto, violentissimo ha perso la vita il conducente del veicolo.

L’autostrada è stata chiusa per consentire le operazioni di soccorso e bonifica. Sul posto sono intervenuti i mezzi dei vigili del fuoco, le ambulanze del 118 e la polizia stradale.

I vigili del fuoco stanno operando per sgomberare la carreggiata dai veicoli incidentati.

In corso le indagini per accertare l’esatta dinamica dell’incidente e le eventuali responsabilità.