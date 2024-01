Genova – Hanno visto che gli agenti della polizia locale stavano facendo rimuovere la loro auto parcheggiata in un posteggio per disabili e li hanno aggrediti.

Movimentato episodio, ieri notte, in via Gramsci, nella zona della Commenda di Prè dove una normale sanzione per divieto di sosta si è trasformata in brutale aggressione alle forze dell’ordine.

Un 45enne e la compagna di 30 si sono avventati contro le due vigilesse che, accertato che l’auto non poteva parcheggiare nell’area riservata ai disabili, hanno multato l’auto e hanno chiamato il carro attrezzi per farla portare via.

I proprietari del veicolo sono arrivati urlando e in breve si è passati agli insulti ed infine ad una vera e propria aggressione.

Una delle vigilesse è stata costretta ad usare lo spray urticante dopo essere stata costretta al muro dall’aggressore.

In supporto è arrivata una seconda pattuglia che ha rapidamente bloccato i due aggressori e li ha trasferiti in Questura mentre la vigilessa aggredita è stata trasferita in ospedale per accertamenti.

I due sono stati processati per direttissima questa mattina.