Castellaro (Imperia) – Molta paura, gravi danni ma fortunatamente nessun ferito nell’incendio divampato ieri sera, intorno alle 19, in una villetta che sorge tra i comuni di Castellaro e Taggia, nell’imperiese.

Le due famiglie che abitano nell’edificio hanno trascorso la notte presso amici e parenti e oggi verrà verificata l’agibilità dell’edificio per stabilire se potranno tornare ad abitare sul posto entro tempi brevi o se, invece, saranno necessari importanti lavori.

Le fiamme sono divampate poco prima dell’ora di cena e le famiglia, spaventate per il denso fumo nero che ha invaso i locali, hanno abbandonato le loro case dopo aver chiamato i vigili del fuoco.

I pompieri hanno spento le fiamme non senza difficoltà e hanno avvito i primi interventi di bonifica e le indagini per accertare l’origine delle fiamme.

Importanti i danni alla villetta.