Genova – Un tuffo fuori stagione per il tradizionale Cimento Invernale. Domenica 14 gennaio è previsto quello di Boccadasse, organizzato dalla Croce Bianca Genovese.

Appuntamento per i coraggiosi alle 11,45 per poi tuffarsi alle 12 in punto.

Una nuotata nel mare non esattamente caldo per salutare il 2024 e per mettere alla prova il proprio coraggio e il fisico. Tutto sotto il controllo attento dei Volontari della pubblica assistenza.