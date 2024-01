Correnti umide e miti provenienti da sud interessano da ieri la Liguria portanto nuvole e qualche piovasco isolato e debole.

Condizioni meteo confermate per la giornata di oggi.

L’inizio settimana, però, dovrebbe portare ad un miglioramento.

Queste, nel dettaglio, le previsioni meteo di Limet Liguria per le prossime ore:

Domenica 14 Gennaio 2024

Al mattino molta nuvolosità sull’intera regione con deboli piogge intermittenti che interesseranno prevalentemente il centro-levante. Nevischio sull’Appennino orientale oltre i 1300/1400 metri.

Nel corso della mattinata delle schiarite avanzeranno sul ponente, specie interno.

Nel pomeriggio aperture sui settori occidentali della regione, in particolar modo su Imperiese, Alpi Liguri e Val Bormida. Ancora molte nubi con qualche fenomeno associato altrove. Tra il tardo pomeriggio e la serata piogge, anche di moderata intensità, sullo Spezzino.

Venti tra deboli e moderati dai quadranti meridionali, rinforzi sul centro-levante. In serata rotazione a nord sul ponente regionale.

Mare generalmente mosso.

Temperature minime in aumento, massime stazionarie od in lieve calo.

Sulla costa Min: +7/+10°C – Max: +11/+13°C

Nell’interno: Min: -4/+6°C – Max: +4/+9°C