Genova – Nessuna penalità per il Genoa per la vicenda delle presunte irregolarità nel pagamento della rata Irpef e indagine archiviata. Finisce nel “nulla” il caso che ha fatto molto rumore nelle scorse settimane a causa di un presunto mancato (o ritardato) pagamento delle spettanze del Fisco italiano.

Gli accertamenti ordinati dalla Procura Federale della Gigc avrebbero infatti accertato che il pagamento sarebbe avvenuto addirittura in anticipo e che dunque l’invio della documentazione, anche se fosse avvenuta in ritardo, non costituirebbe motivo di sanzione sportiva.

Esultano i tifosi e tirano un sospiro di sollievo i vertici della società che hanno temuto che un errore formale potesse avere effetti anche sulla classifica.

Fortunatamente chi provvede ai pagamenti aveva disposto l’operazione addirittura in anticipo.