Genova – Traffico cittadino a rischio per il corteo che partirà questa mattina, intorno alle 8,30, dalla stazione di Principe per arrivare nei pressi di Palazzo di Giustizia dove oggi inizia il processo a 16 manifestanti – lavoratori di Ansaldo Energia e Portuali – che nell’ottobre 2022 vennero identificati a seguito del blocco dell’aeroporto Cristoforo Colombo e degli scontri avvenuti durante in corteo di protesta.

Stamattina i lavoratori di Ansaldo Energia scioperano e scendono in piazza, in corteo, per manifestare solidarietà agli indagati e per protestare contro i capi di accusa con i quali i 16 “colleghi” vengono processati e che vanno dal blocco stradale all’incendio all’aver messo a repentaglio la sicurezza delle persone. Accuse che potrebbero veder condannati i lavoratori a pene sino a sette anni di reclusione.

I sindacati di Fiom Cgil e Fim Cisl hanno indetto lo stato di agitazione e lo sciopero con corteo che suscita qualche timore per l’ordine pubblico.

Previsti disagi al passaggio del corteo per il traffico cittadino e per la possibilità che il corteo blocchi alcune strade del centro per protesta.

Secondo le prime informazioni il corteo muoverà da piazza Acquaverde, zona stazione Principe per poi percorrere via Balbi, piazza della Nunziata, le gallerie Garibaldi e Bixio sino a piazza Corvetto per poi imboccare via XII Ottobre, Largo XII Ottobre, via V Dicembre fino ad arrivare davanti al Palazzo di Giustizia, sede del tribunale.