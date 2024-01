Una nuova perturbazione di origine atlantica interessa la Liguria spinta da aria fredda e umida e da nuvole cariche di pioggia.

In giornata previste precipitazioni anche abbondanti nella zona del Levante dove scatterà lo stato di Allerta Meteo per pioggia.

Queste, nel dettaglio, le previsioni i meteo di Limet Liguria per le prossime ore:

Mercoledì 17 Gennaio 2024

Condizioni di ciel in prevalenza coperto con precipitazioni più diffuse su imperiese e tra Tigullio / Spezzino.

Possibili nevicate al mattino oltre i 1300 m tra Alpi Liguri e Alpi Marittime, a partire da 1400-1500 m sull’appennino orientale, ma con tendenza a girare in pioggia ovunque.

Dal pomeriggio precipitazioni che insisteranno maggiormente a levante; attenuazione dei fenomeni altrove.

Venti tesi / forti al mattino sul Golfo di Genova a rotazione ciclonica, Libeccio in aumento fino a burrasca al largo, specie dalla sera.

Mare da mosso a molto mosso da sud-ovest, tendente ad agitato dal pomeriggio/sera.

Temperature in aumento le minime ovunque; in calo le massime sulla Riviera di Levante

Sulla costa temperature minime tra +8/+11°C e massime tra +12/13°C

Nell’interno temperature minime tra +3/+7°C e massime tra +6/+9°C