Masone (Genova) – Autostrada A26 bloccata, tra Masone e Ovada, in direzione nord, a caua di un incidente stradale che vede coinvolto un mezzo pesante.

In zona si segnalano almeno 6 km di coda e l’autostrada risulta bloccata in direzione nord.

In zona stanno intervenendo i mezzi di soccorso e della polizia stradale ma la situazione è ancora pesante. Gravi i disagi per automobilisti e trasportatori alle prese con l’ennesima giornata di ritardi.

Entrata consigliata verso Gravellona Toce: Ovada. Uscita consigliata provenendo da Genova Voltri: Masone.

notizia in aggiornamento