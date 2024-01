Genova – In considerazione dell’evoluzione delle condizioni meteo e delle previsioni per le prossime ore la Protezione Civile del Comune di Genova comunica le cessate condizioni di emergenza per vento di burrasca forte.

A seguito dell’emissione del bollettino meteo, decadono dunque le disposizioni relative alle ordinanze n. 09/2016 e n. 60/2016 che chiudevano Parchi e Giardini Pubblici, Cimiteri e l’accesso alla strada Sopraelevata per scooter e motorini.