Genova – Sono stati arrestati tre giovanissimi, due minorenni e uno appena maggiorenne, ritenuti i responsabili di tre rapine avvenute la sera del 28 dicembre.

I tre avevano prima rapinato due diversi gruppi di ragazzi nei pressi di spianata Castelletto, poi fatto lo stesso con una coppia di giovani in via San Bernardo. In questo ultimo caso, le due vittime erano state inseguite fino all’androne di un palazzo e uno di loro era stato colpito in faccia, subendo la frattura del setto nasale.

I tre erano stati fermati poco dopo in piazza Caricamento e trovati con la refurtiva dell’ultima rapina. Dopo accurate indagini, è stato possibile collegarli anche ai fatti avvenuti poco prima.