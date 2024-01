Cogoleto (Genova) – Un giovane di 20 anni è stato denunciato dai carabinieri a seguito di un normale controllo avvenuto nella serata di ieri, lunedì 22 gennaio, a Cogoleto

Secondo quanto appreso, il giovane sarebbe sembrato fin da subito piuttosto alterato e, dopo il test, il suo tasso alcolemico sarebbe risultato di cinque volte superiore a quanto consentito dalla legge.

Per il 20enne sono immediatamente scattati il ritiro della patenta e la denuncia per guida in stato di ebrezza.