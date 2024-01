Genova ricorda il campione di Calcio Gigi Riva con la proiezione, sulla facciata del palazzo della Regione Liguria, in piazza De Ferrari, delle immagini del grande calciatore.

Il maxischermo si è illuminato per omaggiare il campione azzurro Gigi Riva, scomparso all’età di 79 anni.

Sullo schermo led, oltre a due delle immagini più iconiche dell’attaccante, la scritta “Ciao Gigi rombo di tuono”.

Un ricordo che Regione Liguria dedica all’attaccante sardo sia come simbolo dello sport, argento ai Mondiali e oro agli Europei, che per la particolare stima che lo legò a Fabrizio De André, tanto da farli incontrare a Genova nel ’69.

In quell’occasione, Faber regalò a Riva la sua chitarra, ricevendo in cambio la maglia numero 11 di quel Cagliari che sarebbe diventato Campione d’Italia.