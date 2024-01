Busalla (Genova) – Pomeriggio di festeggiamenti nella residenza per anziani Villa Macciò per Maria Nani che ha spento oggi ben 104 candeline. Nata a Rivarolo nel 1920, nonna Maria

Tutti gli altri ospiti e il personale della struttura si sono riuniti per celebrare questo compleanno speciale.

Maria, dolce e di buon carattere, è nata a Rivarolo nel 1920, quando si ancora si chiamava Rivarolo Ligure.

Lucida e ben presente, nonna Maria è entrata a Villa Macciò insieme con la cognata Annamaria con cui ha sempre vissuto. A festeggiarla oggi anche il fratello e il nipote Stefano.

Per lei ospiti della RSU e personale hanno organizzato una bella festa e una torta con candeline per festeggiare l’importante traguardo.