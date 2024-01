Genova – Nubi nere sull’abbonamento integrato gratuito per under 14 e over 70.

Dopo una riunione ai vertici sarebbe saltato l’accordo sul biglietto integrato.

Secondo la consigliera comunale di Azione, Cristina Lodi, non ci sarebbe copertura economica da parte di Città Metropolitana, presieduta da Bucci sindaco e quindi non sarebbero più validi per Trenitalia i biglietti Integrati (citypass) over 70 e under 14 e minori di 14 anni e anziani con più di 70 anni non potranno salire gratuitamente sui treni.

Sempre secondo la ricostruzione di Lodi Trenitalia avrebbe ritirato la disponibilità e le persone potranno essere multate.

Cristina Lodi si domanda se i biglietti integrati valgono almeno per AMT o se tutto il progetto è saltato con il dietro front di Trenitalia.

“In una città normale – scrive Lodi sui social – a questo punto il Presidente di AMT dovrebbe dimettersi”.