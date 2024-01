Genova – Nuovo video degli Youtuber di Scuola di Botte nel capoluogo ligure e nuove polemiche per il “taglio” dato alla visita fatta al quartiere di Begato, definito senza mezzi termini “il quartiere più pericoloso di Genova”.

Il gruppo romano, dopo le polemiche e l’indagine aperta dalla Disos per il “giro” nei vicoli del centro storico, torna a Genova e lo fa tra i palazzoni del quartiere popolare di Begato.

La formula è sempre la stessa, un gruppo di ragazzoni “ben piazzati” che fa un giro in zone degradate per “verificare” le condizioni in cui vivono le persone e per “segnalare” problemi di spaccio, di violenza o di degrado.

Nella puntata che si trova qui, il gruppo, accompagnato da abitanti della zona, ripercorre la storia del quartiere e mostra appartamenti occupati o abbandonati, tombini pericolosi e senza grate suscitando la curiosità ma anche il fastidio di chi non accetta il taglio dato al video che, ancora una volta, raccoglie migliaia di visualizzazioni.