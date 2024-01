Recco (Genova) – Potranno rientrare in classe i bambini della scuola dell’infanzia di San Rocco chiusa nei giorni scorsi per problemi allo scarico fognario.

Dopo i tentativi con l’autospurgo e gli scavi per verificare il sistema fognario, i tecnici e operai del Comune hanno aggiustato lo scarico dell’impianto fognario

“Riprenderanno domani mattina le attività didattiche – spiega il sindaco Carlo Gandolfo – sono stato a scuola per verificare che tutto fosse in regola e in effetti la ditta è riuscita a sistemare il guasto. I bambini al loro arrivo troveranno i bagni perfettamente funzionanti, così come deve essere”.