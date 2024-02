Genova – Appena maggiorenne girava per via Walter Fillak, a Sampierearena, con un etto di droga nascosta dei pantaloni.

La Polizia di Stato di Genova ha arrestato un 18enne per il reato di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. Gli agenti, mentre passavano in Via Fillak , hanno notato due giovani col volto nascosto dal cappuccio defilarsi dietro la pensilina del bus al loro passaggio.

Gli operatori hanno quindi proceduto ad un controllo dei soggetti trovando nei pantaloni del 18enne un grosso involucro contenente un etto di derivati della cannabis.

Durante la perquisizione il ragazzo che era con lui, un coetaneo, per cercare di evitare all’amico guai più grossi, ha gettato le sue chiavi di casa nella fessura di un portone. Il gesto però è stato notato dagli agenti che hanno recuperato le chiavi e proceduto alla perquisizione domiciliare. All’interno dell’abitazione del sospettato sono stati trovati altri due involucri di hashish (gr.15), bilancino e materiale da confezionamento.