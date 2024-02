Genova – Una donna di 35 anni è stata arrestata per truffa aggravata per aver truffato per anni un anziano vedovo ed essersi fatta consegnare nel tempo una cifra intorno ai 200mila euro, che era stata ricavata dalla vendita di una proprietà immobiliare.

E’ quanto accaduto a Cornigliano ai danni di un pensionato di 81 anni, che si sarebbe convinto a denunciare quanto accaduto solo dopo il consiglio di un amico.

La donna avrebbe iniziato a chiedere qualche migliaia di euro alla volta, fino ad alzare il tiro fingendosi gravemente malata e bisognosa di un intervento chirurgico dal costo di diverse decine di migliaia di euro. Per lei, adesso, sono scattate le manette.