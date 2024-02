Genova – Un uomo è stato denunciato dalle forze dell’ordine per aver danneggiato una serie di veicoli posteggiati tra via del Lagaccio e via Andrea Doria.

Il fatto è accaduto poco dopo la mezzanotte odierna, con una pattuglia della polizia locale che, passando nella zona, si è accorta di quanto stesse accadendo ed è intervenuta. In totale sono dodici i mezzi rimasti danneggiati.

L’uomo è stato fermato, identificato e denunciato.