Da Savona a Sanremo a piedi, mostrando cartelli e striscioni contro il Rigassificatore, per richiamare l’attenzione sulla vicenda e per ribadire il dissenso al progetto. Sono già cento ma aumenteranno nelle prossime ore le adesioni alla manifestazione pacifica ma determinata organizzata dai Comitati contro il Rigassificatore per domani, martedì 6 febbraio, giorno di inizio del Festival di Sanremo.

I manifestanti procederanno su strada, a piedi, in ordine ma cercando di “farsi vedere” da Savona e sino a Sanremo in un viaggio a tappe che porterà la protesta nel cuore del Festival della Canzone Italiana.

A dare il via al progetto il Coordinamento No Rigassificatore ma altre realtà si stanno unendo per trasferire i manifestanti anche in pullman e con vari mezzi di trasporto per riuscire a raggiungere la metà ottenendo la massima visibilità.

Il coordinamento No Rigassificatore ha dato anche un appuntamento a chi vorrà partecipare attraverso le pagine social che presenteranno anche altre iniziative che vengono organizzate in queste ore.