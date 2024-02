Genova – Le forze dell’ordine sono intervenute nella serata di ieri in zona Corvetto. Alcuni passanti le avrebbero avvertite a causa di una violenta lite che vedeva protagonisti un uomo e una donna.

Entrambi alterati e in forte stato di ebrezza, avrebbero iniziato ad urlare attirando l’attenzione delle persone che si trovavano nella zona. Ad un certo punto, poi, l’uomo avrebbe messo le mani al collo alla donna, una 48enne.

Tempestivo l’intervento delle volanti della polizia. Gli agenti avrebbero cercato di riportare la situazione alla normalità, ma il 32enne avrebbe opposto resistenza. Per questo motivo per lui sarebbero scattate le manette, mentre la donna non l’avrebbe denunciato per l’aggressione.