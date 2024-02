Rapallo (Genova) – E’ di un morto e almeno 4 feriti molto gravi il bilancio del maxi tamponamento avvenuto intorno alle 6,30 sull’autostrada A12 Genova – Livorno, nel tratto tra Rapallo e Chiavari, in direzione levante.

Per cause ancora da accertare un camion e diverse vetture si sono scontrati in un tamponamento a catena che ha causato la morte di una persona e il ferimento di diverse altre.

L’autostrada è stata chiusa nel tratto tra Rapallo e Recco e sul posto sono arrivati i mezzi del soccorso, i vigili del fuoco e la polizia stradale.

Un elicottero del 118 ha raggiunto il punto dell’incidente per poter trasferire con la massima urgenza i feriti più gravi verso l’ospedale San Martino di Genova dove sarebbero arrivati ben quattro pazienti in codice rosso, il più grave.

Traffico impazzito nella zona e pesanti disagi anche sulle strade alternative visto che il tratto è chiuso e il flusso autostradale viene incanalato fuori dalla A12 tra Rapallo e Lavagna dove è possibile riprendere il viaggio verso Livorno.