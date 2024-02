Liguria – Prima regione per le imprese che operano nella blue economy e primo hub portuale per il traffico di container in Italia. Con queste credenziali la Liguria si accredita a Fruit Logistica, la principale fiera della logistica e del commercio mondiale di frutta e verdura fresca che raccoglie a Berlino, fino a venerdì 9 febbraio, più di 2.600 espositori provenienti da tutto il mondo.

All’inaugurazione di “Liguria Lounge”, lo stand di 150 metri con cui Regione Liguria ha riunito, con il supporto di Liguria International, le due Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale e Orientale e il Centro Agroalimentare di Genova, ha partecipato anche l’assessore allo Sviluppo economico di Regione Liguria Alessio Piana.

“La Liguria è tradizionalmente porta d’ingresso del Nord Italia e d’Europa per tutti i tipi di traffici, inclusa la movimentazione di frutta e verdura fresca per cui già oggi siamo leader in Italia – spiega l’assessore regionale allo Sviluppo economico Alessio Piana -. Da tempo supportiamo la comunità economica ligure in un’ottica di sistema integrato, che è essenziale per una concreta valorizzazione dei nostri prodotti all’estero. Ed essere oggi insieme al Fruit Logistica di Berlino, la più grande fiera al mondo di questo settore, ci permette di far sentire ancor più forte la nostra voce per rinnovare e rafforzare questo primato in ottica futura”.

“Con soddisfazione quest’anno i Ports of Genoa partecipano per la prima volta insieme a tutto il sistema regionale al Fruit Logistica, salone leader per il commercio dei prodotti ortofrutticoli – dichiara il Commissario Straordinario dell’AdSP del Mar Ligure Occidentale Paolo Piacenza – Si tratta di una sinergia particolarmente importante perché consente ai principali porti italiani di presentarsi al mercato come un unico sistema logistico, capace di fornire soluzioni per tutti i tipi di traffico, insieme alla Regione, alle associazioni di categoria e agli operatori liguri di questo specifico settore”.

“La nostra partecipazione a Fruit Logistica assume quest’anno una valenza ancora più significativa. Il contesto geopolitico generale e la crisi in Medio Oriente, ci stanno insegnando quanto è strategico il ruolo del Mediterraneo nel rapporto con i paesi del Nord Africa – commenta Federica Montaresi, segretario generale dell’AdSP del Mar Ligure Orientale -. I porti della Spezia e Marina di Carrara con i loro operatori hanno già da tempo attivato servizi commerciali, collegando con frequenze settimanali i terminal della Spezia e di Marina di Carrara con i porti del Nord Africa. Tra questi sono operativi, da qualche anno, i corridoi logistici semplificati tra La Spezia e Casablanca. Un sistema logistico integrato porto – retroporto, con servizi innovativi, digitalizzazione dei processi e intermodalità -, garantisce poi un collegamento efficiente con i principali mercati europei. La partecipazione alla manifestazione Fruit Logistica, assieme a Regione Liguria, che rappresenta con i suoi sistemi portuali oltre il 50% del traffico diretto italiano, garantirà una maggiore opportunità di promozione dei nostri servizi, soprattutto dedicati al settore agroalimentare, in un contesto internazionale nel quale i porti di La Spezia e Marina di Carrara consolidano il loro ruolo strategico a livello di bacino Mediterraneo”.

“Da Genova sono partiti quest’anno per Berlino 15 operatori del nostro Centro Logistico. Un segnale che certifica la volontà di puntare sull’internazionalizzazione da parte delle nostre imprese – sottolinea Giambattista Ratto, amministratore delegato di Società Gestione Mercato -. Lavorando insieme ai Porti liguri e con la regia della Regione, così come abbiamo fatto in modo eccellente in occasione di Fruit Logistica, abbiamo l’opportunità di proporre in modo competitivo il modello ligure all’interno della filiera agroalimentare europea”.

“Prosegue l’impegno del sistema regione sulle tematiche legate a portualità e logistica – commenta Ivan Pitto, presidente di Liguria International -. Unire le forze e presentarsi tutti insieme agli appuntamenti nazionali ed internazionali è il vero valore aggiunto ed il cuore del nostro lavoro di coordinamento, improntato in questo caso a promuovere la visibilità e il posizionamento delle nostre imprese collegate alla filiera del trasporto dei prodotti ortofrutticoli e della loro distribuzione, grazie anche alle attività del Centro Agroalimentare di Genova. La presenza della Liguria a Fruit Logistica ha lo scopo quindi di far conoscere le nostre peculiarità al mercato estero e far crescere l’import e l’ export nei nostri porti, fiori all’occhiello del nostro sistema economico”.

Presenti alla tre giorni anche le principali associazioni del settore: Assagenti, Fedagromercati/Confcommercio e Spediporto, oltreché i principali terminalisti liguri: Tarros, PSA e Vado Gateway.