Sanremo – Trattori e mezzi agricoli in arrivo, nella città dei fiori, per la protesta degli agricoltori che chiede ad Amadeus e ai vertici Rai di mantenere la promessa e dare spazio, all’interno del Festival della Canzone Italiana, alle rivendicazioni del mondo agricolo.

Una delegazione dei “trattori” è partita ieri sera da Melegnano ed ha percorso l’autostrada sino a Sanremo procedendo a 40 all’ora per riunirsi con l’altra delegazione che ha già portato l’ormai celebre “mucca Ercolina” nei luoghi della kermesse canora.

Gli agricoltori, seguiti a vista dalle forze dell’ordine per motivi di sicurezza, chiedono ad Amadeus di mantenere la promessa, fatta ad inizio del Festival, di ospitare la protesta sul palco dell’Ariston, in mondovisione.

Una promessa che si avvicina con un incontro questa mattina tra lo stesso Amadeus e i rappresentanti degli agricoltori. Probabilmente per concordare i termini della presenza sul palco.

Nel frattempo centinaia di trattori e mezzi agricoli converge sulla Capitale e staziona nei pressi in attesa di decidere se invadere Roma con una manifestazione senza precedenti o se aspettare un segnale decisivo e inequivocabile da parte del Governo.

Le “vittorie” ottenute a Bruxelles, infatti, non sono sufficienti a rassicurare gli agricoltori.