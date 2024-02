Liguria – E’ stata avvertita anche in Liguria, in particolar modo nello spezzino, la scossa di magnitudo 4.1 che si è registrata nella mattinata di oggi, venerdì 9 febbraio, in provincia di Parma. L’epicentro sarebbe nel territorio comunale di Calestano dove, per fortuna, non si registrerebbero danni o persone rimaste ferite.

Oltre ad alcuni attimi di paura, i disagi hanno coinvolto anche la zona dello spezzino.

Intorno alle 13:30 è stata momentaneamente interrotta la linea ferroviaria tra La Spezia e Parma. Verso le 15:00, invece, la circolazione è ripartita soltanto in direzione della Liguria, mentre è ancora bloccata verso nord. Sono previsti ritardi e cancellazioni.