Andora (Savona) – Non c’è pace per gli automobilisti e trasportatori in transito sulle autostrade di Liguria ed anche oggi si registra un gravissimo incidente stradale in una zona di cantiere.

Intorno alle 9,30 un furgone ed un mezzo pesante si sono scontrati frontalmente nel tratto tra Andora e Albenga, all’interno della galleria Vallon d’arme, che si percorre su un’unica carreggiata divisa nei due sensi di marcia.

Una situazione di estremo pericolo poiché i mezzi, pur rispettando i limiti di sicurezza possono, come in questo caso, saltare la corsia e scontrarsi frontalmente con un veicolo che sopraggiunge in direzione contraria e le velocità dei veicoli si “sommano” per effetto delle leggi della fisica causando gravissimi danni sui veicoli e spesso anche sui loro passeggeri.

In questo caso si è registrato un ferito in codice rosso ed un secondo in codice giallo mentre è andata meglio al conducente del mezzo pesante che ha rifiutato il ricovero pur essendo sotto choc per quanto avvenuto.

Sul posto sono accorsi i mezzi di soccorso e della polizia stradale e il traffico è rimasto bloccato per ore.

Solo intorno alle 11 il flusso di veicoli ha ricominciato a fluire ma si sono registrate code sino a 9 km in direzione Francia.

Come sempre in questi casi, con le autostrade sottoposte a canteri e lavori da anni, scoppiano roventi le polemiche