Una forte perturbazione sta interessando la Liguria dalla serata di ieri portando nuvolosità intensa e precipitazioni anche di forte intensità. Un’ondata di maltempo che dovrebbe interessare la nostra regione fino alle prime ore di domenica 11 febbraio. Forti venti meridionali, neve solo oltre i 1400-1500 metri sulle Alpi Liguri. A seguire variabilità con schiarite e clima sempre mite.

Queste, nel dettaglio, le previsioni meteo di Limet Liguria per le prossime ore:

Sabato 10 Febbraio 2024

Su tutta la Liguria avremo condizioni di maltempo. Si prevedono rovesci anche intensi, accompagnati da qualche colpo di tuono soprattutto nelle aree interne del settore centrale e dell’Imperiese. Probabile accentuazione dei fenomeni sotto costa sul settore centro-orientale nelle ore pomeridiane. Quota neve oltre i 1400-1500 metri sulle Alpi Liguri, parziale allentamento dei fenomeni in serata a ponente.

Venti forti sciroccali al mattino, in attenuazione e rotazione a nord in serata sul settore occidentale della costa.

Mare molto mosso o localmente agitato, in calo dal pomeriggio.

Temperature minime stazionarie, massime in leggero calo specie sotto le precipitazioni più forti

Costa: Min: +10/+13°C – Max: +11/+13°C

Interno: Min: +1/+7°C – Max: +5/+8°C