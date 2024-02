Genova – Ancora un Tir incastrato per le vie della città. Anche questa volta è successo nel quartiere di Palmaro dove un mezzo pesante è rimasto bloccato in via Sorgenti Sulfuree frse per un errore del navigatore satellitare.

L’allarme è scattato intorno alle 20 quando il mezzo ha iniziato a faticare nel percorso per poi bloccarsi completamente.

Subito il traffico della zona è andato in tilt e molte chiamate sono arrivate ai centralini della polizia locale.

Ancora una volta sono state necessarie mille manovre per liberare il mezzo e ancora una volta si cerca di capire come abbia fatto il pensante automezzo a sbagliare clamorosamente la strada.