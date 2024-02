Genova – Sono in corso le indagini da parte delle forze dell’ordine dopo la rapina che si è verificata intorno alle 15 di ieri pomeriggio, domenica 11 febbraio, all’interno di una farmacia situata in via Innocenzo IV, a Carignano.

Secondo quanto appreso, due uomini armati di coltello avrebbero fatto irruzione nel negozio, minacciando la farmacista di consegnar loro il contenuto della cassa, circa 300 euro.

Una volta presi i soldi, i due si sarebbero dileguati facendo perdere le loro tracce. Le forze dell’ordine hanno avviato le indagini per risalire all’identità dei malviventi: in tal senso, potrebbero aiutare le immagini delle telecamere di videosorveglianza presenti nella zona.