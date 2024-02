Inizio settimana con il campo di alta pressione nuovamente in aumento sul Mediterraneo a proteggere il nord Italia e la Liguria dal passaggio di perturbazioni. Graduale ritorno alle condizioni di tempo stabile e soleggiato.

Queste, nel dettaglio, le previsioni meteo di Limet Liguria per le prossime ore

Lunedì 12 Febbraio 2024

Nella prima parte di giornata nubi sparse ma in un contesto soleggiato.

Nel pomeriggio parziale aumento dell’instabilità nelle zone interne dell’imperiese e sulle cime della Val d’Aveto con bassa probabilità per locali sgocciolate. Altrove aumentano un po’ le nubi, sempre in un contesto variabile, ma senza precipitazioni.

Venti deboli dai quadranti meridionali. Tenderanno ad orientarsi da nord verso sera.

Mare ancora mosso nella prima parte di giornata. Molto mosso al largo ma con moto ondoso in calo nel corso della giornata.

Temperature stazionarie.

Sulla costa temperature minime tra +8/+12°C e massime tra +12/+15°C

Nell’interno temperature minime tra -1/+10°C e massime tra +7/+13°C