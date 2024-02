Genova – Un incidente stradale si è verificato nel corso della notte appena trascorsa in via San Quirico, in Valpolcevera.

Per cause ancora da verificare, due auto si sarebbero scontrate. Una delle due, nell’impatto, sarebbe finita fuori dalla carreggiata e si sarebbe ribaltata. Fortunatamente, non ci sarebbero state conseguenze fisiche per i due conducenti, rimasti entrambi illesi.

Oltre ai sanitari del 118, sul posto polizia locale e vigili del fuoco.