Genova – Un forte odore di idrocarburi ha fatto fatto scattare l’allarme inquinamento in viale Villa Gavotti, nel quartiere di Sestri Ponente. I residenti hanno chiamato i vigili del fuoco che hanno accertato la presenza di uno sversamento di sostanze nelle acque del Rio Morozzo che passa a fianco all’ingresso della Villa.

I pompieri hanno avviato le operazioni di bonifica mentre i tecnici Arpal raccoglievano elementi per accertare l’entità e la pericolosità dello sversamento.

Indagini in corso per cercare di individuare l’origine della perdita e il tipo di idrocarburo sversato nell’ambiente.