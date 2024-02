Genova – E’ stata derubata del telefono cellulare ma ha saputo reagire ed indicare alla polizia come era vestito il ladro ed elencare i suoi spostamenti grazie ad una App per la localizzazione del proprio Iphone. Ha dimostrato grande sangue freddo e spirito di iniziativa la ragazza derubata oggi dello smartphone sulla Metropolitana.

La ragazza ha capito chi le aveva sottratto l’iphone ed ha chiamato il 112 con un altro apparecchio fornendo la descrizione del giovane che era fuggito in direzione ponente, verso Sampierdarena.

Inoltre, disponendo di un altro apparecchio, ha geolocalizzato il telefono rubato ed ha fornito via via le informazioni necessarie all’individuazione da parte delle forze dell’ordine.

Gli agenti hanno seguito le indicazioni riuscendo ad intercettare il ladruncolo all’altezza della zona Fiumara.

Il giovane era vestito esattamente come da descrizione ma, soprattutto, aveva l’apparecchio appena rubato nascosto tra i vestiti.

Dopo l’arresto l’iPhone è stato restituito alla legitima proprietaria.