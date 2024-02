Sanremo – E’ stata ritrovata la custodia del premio del Festival di Sanremo 2024 vinto da Angelina Mango con la sua “la Noia”. La cantante aveva lanciato un appello dicendo di aver perso – non si sa come – la custodia rossa che conteneva il premio appena vinto.

La vincitrice del Festival aveva raccontato con una una storia su Instagram di essere stata costretta a portare la statuetta in un sacchetto di carta.

Oggi la buona notizia del ritrovamento. La custodia verrà consegnata alla legittima propritaria.