Genova – Migliorano lentamente ma in modo progressivo le condizioni del bambino di Bardineto ricoverato in gravi condizioni all’ospedale Gaslini per le ustioni riportate in un probabile incidente domestico nella sua abitazione.

Il piccolo era arrivato al Gaslini con terribili ustioni su parte del corpo a causa di una fiammata del camino che lo aveva raggiunto e ustionato.

Il piccolo risponde alle cure e dopo il delicato intervento chirurgico di ricostruzione le sue condizioni sono andate migliorando al punto che i medici lo considerano fuori pericolo.

Nelle prossime ore o comunque a breve il bambino verrà trasferito dal reparto di Rianimazione, dove sono seguiti i casi più delicati e gravi a quello di degenza dove resterà per il tempo necessario a guarire.

Nel frattempo un’insegnante lo sta seguendo permettendo di mantenere un collegamento tra la scuola e le materie da studiare e la vita da ospedale.

La comunità di Bardineto si è mossa per aiutare il piccolo e i genitori e ha salutato con grande gioia la notizia dei miglioramenti.