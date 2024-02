Genova – Ancora un Tir incastrato sulle vie strette vie delle alture e ancora disagi per residenti e automobilisti di passaggio. Questa volta – e non è la prima – l’autoarticolato si è bloccato in via Monte Fasce, sull’omonima strada che conduce al monte alle spalle della città.

Il Tir risulta bloccato in un tornante discendente all’altezza del civico 80.

La strada è chiusa e sul posto stanno operando i vigili del fuoco e la polizia locale.

Verranno tentate alcune manovre e poi si passerà all’intervento di una gru in grado di sollevare il pesante automezzo.

Intanto crescono le polemiche per l’aumento di questo tipo di emergenze e ci si domanda cosa possa provocarle visto che i GPS dovrebbero essere in grado di fornire le indicazioni sul tipo di strada.

Sul monte Fasce un Tir era rimasto bloccato nel luglio 2023 ma, più recentemente ci sono state emergenze simili a Prà, a Voltri e in diverse altre zone della città

(Foto di Archivio)