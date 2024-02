Genova – Un cimento invernale tutt’altro che impegnativo ma comunque “non da tutti” quello in scena ieri sulla spiaggia di Sturla.

Una settantina di persone si è radunata per il 34° Cimento Invernale della Sportiva Sturla e si è tuffata nelle acque non esattamente “calde” del mare (temperatura registrata 15 gradi centigradi).

Voglia di divertimento e di stare insieme al momento del puntualissimo start scandito alle 11 e 30 dalla vicepresidente Elisabetta Tico.

La signora Luisa (1935) e il signor Marcello (1938), i piccoli Enea (2019) e Niche (2015) sono stati premiati prima dell’attesissima pasta e fagioli.