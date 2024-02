Genova – Una grossa fuga di gas si è registrata questa mattina nelle vicinanze di una palazzina di via del Commercio a Nervi e i 13 inquilini hanno dovuto lasciare le loro abitazioni per consentire le operazioni di ricerca della perdita e la successiva riparazione.

Momenti di comprensibile apprensione, questa mattina, in via del Commercio per i residenti di una palazzina che hanno improvvisamente sentito un forte odore di gas ed hanno chiamato il 112 e i vigili del fuoco.

I pompieri sono accorsi ed hanno subito chiesto ai residenti del palazzo di lasciare le abitazioni per motivi di sicurezza poiché la fuga di gas aveva ormai saturato una grossa intercapedine, con possibilità di una esplosione.

I pompieri hanno poi individuato la perdita e aiutato i tecnici di Ireti che sono intervenuti per le riparazioni.

Messa in sicurezza la struttura, i pompieri hanno avviato le prime indagini per accertare le cause della perdita.

La palazzina dovrebbe tornare in sicurezza non appena arieggiata l’intercapedine saturata dal gas.