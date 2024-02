Genova – Si è insediato oggi, il nuovo vicario del Questore di Genova, Guglielmo Toscano, primo dirigente della Polizia di Stato.

Toscano, 56 anni, laureato in Giurisprudenza e in Scienze delle Pubbliche Amministrazioni è entrato in Polizia nel 1986.

Nel 1991 al termine della frequenza del corso quadriennale è stato nominato Vice Commissario.

Nel corso della carriera ha prestato servizio presso la Questura di Messina all’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico e successivamente alla Squadra Mobile, ove si è distinto per la cattura di latitanti, alcuni dei quali elementi di spicco dei sodalizi criminali della città, e per la lotta allo spaccio e al traffico di sostanze stupefacenti.

Nel maggio del 1996 ha diretto l’indagine che ha consentito di catturare a Duisburg un latitante ricercato per duplice omicidio.

Durante la sua permanenza nella città della Stretto ha anche svolto le funzioni di Capo di Gabinetto del Questore e di Dirigente della DIGOS.

Nel maggio del 2012 è stato promosso Primo Dirigente e, al termine della frequenza del corso, nel marzo del 2013, è stato destinato alla Questura di Catania ove ha diretto il Commissariato “Centrale”.

Nella città etnea Toscano ha coordinato attività di polizia giudiziaria che hanno consentito di assicurare alla giustizia pericolosi criminali dediti allo spaccio di stupefacenti ed alla consumazione di reati contro la persona e il patrimonio. Ha diretto inoltre numerosissimi servizi di ordine pubblico in occasione di manifestazioni sportive, politiche e delle visite di capi di stato e/o di governo.

Il 23 aprile 2018 è stato nominato Vicario del Questore di Cremona.

Dall’8 giugno 2020 al 31 maggio 2023 ha svolto le funzioni di Vicario del Questore di Verona.

Dal giugno 2023 al febbraio 2024, ha svolto le funzioni di Vice Consigliere Ministeriale presso la Direzione Centrale per gli Affari Generali e le politiche del personale della Polizia di Stato.

Il Questore Orazio D’Anna, anche a nome degli altri Funzionari e di tutta la Polizia genovese, nel dare il benvenuto al Dr. Toscano, ha formulato allo stesso i migliori auspici per il servizio che renderà alla città e alla provincia di Genova