Genova – Nel Bisagno sono misteriosamente scomparsi ma i cinghiali continuano ad essere presenza fissa per le strade della città dove passeggiano impunemente e apparentemente senza problemi. Le ultime segnalazioni li danno piuttosto attivi nella zona di Quezzi, specie sulle alture, ma anche a Castelletto e in via Timavo, nel quartiere di Borgoratti dove sono stati anche fotografati e filmati per poi finire sulla pagina Facebook Genova contro il degrado.

La cosa suscita ancora più perplessità per quanto avvenuto nel greto del Bisagno dove intere famiglie sono scomparse nel nulla senza lasciare traccia.

Le associazioni ambientaliste nutrono dubbi sul fatto che la strage sia stata fatta dalla Peste suina africana che, con un tale tasso di mortalità, avrebbe dovuto cancellare anche le famigliole che attorno al Bisagno e non solo vivono e prosperano indisturbate.

Un “controsenso” che induce a rinnovare l’appello a fornire informazioni sulla sparizione dei cinghiali dal Bisagno.

Chi avesse foto, filmati di movimenti strani o anche solo dei prelievi delle carcasse può inviarli in modo anonimo alle associazioni animaliste o alle Redazioni dei Media, nel nostro caso via email a redazione@liguriaoggi.it o via whatsapp al numero 351 5030495