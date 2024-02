Genova – Il presidente della Regione Liguria, Giovani Toti non ha ancora deciso se ricandidarsi o meno per il terzo mandato ma non lo esclude. Lo ha dichiarato nel corso della trasmissione “un giorno da Pecora” su Radio Rai1.

“Sono favorevole alla liberazione di ogni tipo di mandato – ha spiegato Toti – devono decidere i cittadini da chi esser governati. Io potrei fare il terzo mandato perché la regione Liguria non ha questi vincoli ma detto ciò è un tema di principio: il sindaco di Bordeaux è stato in carica per 50 anni”. Lo dice a Rai Radio1, ospite di Un Giorno da Pecora, il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti, intervistato da Giorgio Lauro e Geppi Cucciari. I Nel 2025 lei si ricandiderà? “Non ho deciso e non deciderò prima delle elezioni”. Il suo ex partito, Forza Italia, si oppone al terzo mandato. Come mai a suo avviso? “Fi è incoerente sul terzo mandato – ha detto a Un Giorno da Pecora – si oppone secondo me per comodità”.