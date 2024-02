Masone (Genova) – Prosegue le giornata complicata delle autostrade della nostra regione. Dopo l’incendio che si è verificato nella notte tra martedì e mercoledì in A7, un altro mezzo pesante ha preso fuoco.

Questa volta è accaduto intorno all’ora di pranzo odierna lungo la A26 tra Ovada e Masone, in direzione Genova. Anche in questo caso è stato provvidenziale l’intervento dei vigili del fuoco, che hanno tempestivamente domato le fiamme. L’autista del tir è riuscito ad uscire in autonomia dal mezzo senza riportare ferite.

Intanto, proseguono i disagi in A7. I soliti cantieri presenti nei pressi del casello di Genova Bolzaneto in direzione sud stanno causando circa 4 chilometri di code.