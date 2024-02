Genova – Fermato per un normale controllo mentre viaggiava in auto è subito sembrato molto nervoso ai carabinieri impegnati in un posto di controllo alla circolazione stradale e i militari hanno deciso di approfondire le verifiche trovando 50 gr di cocaina già suddivisa in dosi, materiale per il confezionamento dello stupefacente, e 1000 euro presumibile provento dall’attività illecita.

Il 25enne, incensurato, è stato così arrestato e portato nel carcere di Marassi.