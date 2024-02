Genova – Una donna di 88 anni è stata vittima di uno scippo in pieno centro nel pomeriggio di ieri, martedì 20 febbraio. Il fatto si è verificato sulla scalinata che collega via Ippolito d’Aste e via Frugoni. Fortunatamente la donna non è rimasta ferita.

Immediata la chiamata alle forze dell’ordine. Dopo una prima ricostruzione, la donna ha fatto una breve descrizione del giovane che l’ha rapinata, aggiungendo che all’interno della borsa che le è stata sottratta erano presenti il portafoglio, il telefono cellulare e alcuni oggetti personali.

Sono partite le indagini per individuare il malvivente, del quale al momento non c’è traccia. Con ogni probabilità, verranno visionate le immagini delle telecamere di videosorveglianza presenti nella zona.